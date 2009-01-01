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Квентин Тарантино отказался снимать фильм в студии скандального Вайнштейна

Сегодня, 18:08

Ранее все свои фильмы Тарантино снимал в студиях The Weinstein Company и Miramax, которую также основали братья Вайнштейн.

Квентин Тарантино
Квентин Тарантино Reuters
Известный кинорежиссер Квентин Тарантино после того, как разгорелся секс-скандал вокруг продюсера Харви Вайнштейна, ищет новую студию для съемок своего девятого фильма.

Об этом сообщает издание Deadline.

Тарантино планировал снимать новый фильм-драму, действие которой происходит в Лос-Анджелесе в конце 60-х — начале 70-х, в созданной Вайнштейном студии The Weinstein Company. В связи с обвинениями режиссер принял решение сменить студию.

Издание отмечает, что все свои фильмы Тарантино снимал в студиях The Weinstein Company и Miramax, которую также основали братья Вайнштейн.

Напомним, продюсер Харви Вайнштейн собирался совершить суицид.

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Квентин Тарантино, фильм, секс-скандал, Вайнштейн
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