Квентин Тарантино отказался снимать фильм в студии скандального Вайнштейна

Ранее все свои фильмы Тарантино снимал в студиях The Weinstein Company и Miramax, которую также основали братья Вайнштейн.

Квентин Тарантино Reuters

Об этом сообщает издание Deadline.

Тарантино планировал снимать новый фильм-драму, действие которой происходит в Лос-Анджелесе в конце 60-х — начале 70-х, в созданной Вайнштейном студии The Weinstein Company. В связи с обвинениями режиссер принял решение сменить студию.

Издание отмечает, что все свои фильмы Тарантино снимал в студиях The Weinstein Company и Miramax, которую также основали братья Вайнштейн.

Напомним, продюсер Харви Вайнштейн собирался совершить суицид.