Лайма Вайкуле раскрыла секреты своей молодости

Стройности артистки могут позавидовать и совсем юные коллеги по цеху.
В интервью StarHit Лайма поделилась своими секретами.
Стройности артистки могут позавидовать и совсем юные коллеги по цеху.
Как оказалось, певица полностью отказалась от мяса, а ее вкусовые предпочтения сформировались еще в детстве.
"Могу существовать вообще без пищи. Практикую голодание", — заявила она. Певица уверяет, что во время голодания организм избавляется от всего ненужного и болезни сами собой отступают. Однажды Вайкуле удалось прожить 15 дней на одной только воде, и тогда она испытала счастье.
Мясо артистка не ест с детства — по ее собственному признанию, мясо ей всегда казалось невкусным.
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