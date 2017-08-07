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Лайма Вайкуле раскрыла секреты своей молодости

Сегодня, 18:20

Стройности артистки могут позавидовать и совсем юные коллеги по цеху.

Лайма Вайкуле
Лайма Вайкуле showbiz.delfi.ua
Певице Лайме Вайкуле 63 года и она выглядит великолепно.

В интервью StarHit Лайма поделилась своими секретами.

Стройности артистки могут позавидовать и совсем юные коллеги по цеху.

Как оказалось, певица полностью отказалась от мяса, а ее вкусовые предпочтения сформировались еще в детстве.

"Могу существовать вообще без пищи. Практикую голодание", — заявила она. Певица уверяет, что во время голодания организм избавляется от всего ненужного и болезни сами собой отступают. Однажды Вайкуле удалось прожить 15 дней на одной только воде, и тогда она испытала счастье.

Мясо артистка не ест с детства — по ее собственному признанию, мясо ей всегда казалось невкусным.

Напомним, 71-летняя Шер рассказала о своих секретах красоты.

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Лайма Вайкуле, внешность, молодость
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