"Лазурный камень". Анастасия Волочкова похвасталась подарком, фото

Российская балерина отметила, что любит "все масштабное, яркое, красивое".

Анастасия Волочкова показала кольцо с турмалином параиба в бриллиантах, которое ей подарили instagram.com/volochkova_art

Известная российская балерина Анастасия Волочкова похвасталась, что ей подарили кольцо с турмалином параиба в бриллиантах.

Снимок подарка артистка опубликовала на своей странице в Instagram, он собрал тысячи лайков.

"Вот это подарочек... Турмалин параиба... В бриллиантах… Мне подстать… Так считают любящие меня… Очень красивая огранка. Со сцены будет сверкать… Люблю я все масштабное, яркое, красивое!", — поделилась Волочкова.

Фото по-разному прокомментировали интернет-пользователи. "Очень красивое, лазурный камень — мой любимый цвет", — отметила bagriiolga6013. "Красавица! И большой талант!", — написала natalja_lesn. "Супер! Очень редкий и красивый камень!", — добавила ngarna.

Анастасия Волочкова показала кольцо с турмалином параиба в бриллиантах, которое ей подарили instagram.com/volochkova_art

Ранее Анастасия Волочкова поделилась в соцсети, что таинственный незнакомец подарил ей белые розы. По словам артистки, именно такими цветами ее можно порадовать, поскольку она их очень любит.

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