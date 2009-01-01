Леди Гага боится, что не сможет иметь детей

Недуг, который обнаружили у нее врачи действительно может помешать ей стать мамой.

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Певица Леди Гага рассказала недавно о своем самом большом страхе: певица, которая, всегда мечтала о большой семье, боится, что не сможет иметь детей.

Об этом пишет 7 Дней.

Как объяснила 31-летняя Гага, настоящее имя которой Стефани Джерманотта, ее опасение — отнюдь не выдумка, а вполне реальная перспектива. Недуг, который обнаружили у нее врачи действительно может помешать ей стать мамой. Речь идет о редком заболевании — фибромиалгии, которое сопровождается острыми постоянными болями и может привести к полной инвалидности. "Забеременеть-то я, скорее всего, смогу. А вот выносить ребенка — не факт… Но даже если это мне удастся, я даже боюсь подумать, что может произойти при родах…" — рассказала Гага во время своего интервью, вытирая слезы, которые она не смогла сдержать.

Помимо боязни остаться бездетной, Гага призналась еще в одном своем страхе. Дело в том, что как поведала певица, ее преследует в жизни какое-то странное проклятие. За каждый свой большой успех в карьере, она расплачивается потерями в личной жизни. "Когда мне удалось в 2010-м продать 10 миллионов копий моего альбома, я потеряла Мэтта Уильямса. Год спустя было раскуплено 30 миллионов моих записей, но, в результате, я рассталась с Люком Карлом. А вскоре после того, как мне предложили роль в кино, рухнула моя лав-стори с Тейлором Кинни" — рассказала Гага.

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