Леди Гага должна была выступить в финале "Евровидение-2017", но не хватило денег

Роль приглашенной звезды отдали Руслане.

Леди Гага Instagram

Оказывается, сначала звездой мирового масштаба, которая должна была выступить в финале конкурса"Евровидение-2017" , была американская певица Леди Гага.

Об этом сообщил продюсер победительницы "Евровидения-2016" Джамалы Игорь Тарнопольский, пишет Karabas.

Ему, в свою очередь, об этом рассказал шоу-продюсер "Евровидения-2017" Стюарт Барлоу. Стюарта отстранили от работы над конкурсом примерно за месяц до его проведения — в апреле этого года.

"Леди Гага давала согласие выступить на "Евровидении-2017". Чтобы обеспечить ее приезд и райдер, нужно было от 100 до 200 тысяч долларов. Я знаю об этом от Стюарта Барлоу. Леди Гага должна была выступать в Киеве бесплатно (как Тимберлейк в прошлом году в Стокгольме), надо было просто обеспечить райдер", — рассказал Тарнопольский.

Он добавил, что Леди Гага планировала представить на сцене "Евровидения" эксклюзивный номер.

"Почему бесплатно? Потому что выступление на "Евровидении" — это отличное промо, выход на огромную аудиторию. Это была возможность показать в Украине ее эксклюзивный номер. Но на Леди Гагу не нашлось 200 тысяч в бюджете из 30 миллионов евро. Роль приглашенной звезды отдали Руслане", — добавил продюсер певицы Джамалы.

Напомним, "Евровидение-2017" не окупилось Украине.