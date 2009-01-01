Леди Гага обнажилась ради дня рождения Наоми Кэмпбелл

Всего за полдня снимок собрал более 500 тысяч лайков.

Леди Гага Instagram

Она опубликовала пикантный снимок у себя на странице в Instagram.

Она коротко поздравила модель, добавив хэштег "С днем рождения Наоми".

На фото 31-летняя Гага позирует на кухне топлес, повернувшись спиной к камере. Певица, которая якобы занята приготовлением, продемонстрировала свои многочисленные татуировки.

Instagram

Примечательно, что всего за полдня снимок собрал более 500 тысяч лайков и многочисленные комментарии.

Напомним, Купер и Шейк просят Леди Гагу стать крестной их малышки.