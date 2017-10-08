Леди Гага показала новго возлюбленного

По слухам, певица уже обручилась со своим бойфрендом.

Леди Гага Instagram

Певица Леди Гага старается редко делиться личными фотографиями в социальных сетях, но на этот раз сделала исключение.

Исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram совместный снимок с новым возлюбленным Кристианом Карино.

"Я загрустила, но благодаря одному особенному человеку переоделась и почувствовала себя лучше в красивом розовом платье с блестками, подаренном мне щедрым Oscar de la Renta", — подписала кадр звезда.

Публикация от xoxo, Gaga (@ladygaga) Окт 7 2017 в 9:41 PDT

По слухам, певица уже обручилась со своим бойфрендом — 49-летним менеджером Кристианом Карино. По информации инсайдеров из окружения Гага, она уже выбрала место для церемонии и торжества. Артистка хочет устроить красивую летнюю свадьбу в живописном уголке в Хэмптонсе.

Напомним, Леди Гага боится, что не сможет иметь детей.