Леди Гага показала новго возлюбленного

По слухам, певица уже обручилась со своим бойфрендом.
Исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram совместный снимок с новым возлюбленным Кристианом Карино.
"Я загрустила, но благодаря одному особенному человеку переоделась и почувствовала себя лучше в красивом розовом платье с блестками, подаренном мне щедрым Oscar de la Renta", — подписала кадр звезда.
По слухам, певица уже обручилась со своим бойфрендом — 49-летним менеджером Кристианом Карино. По информации инсайдеров из окружения Гага, она уже выбрала место для церемонии и торжества. Артистка хочет устроить красивую летнюю свадьбу в живописном уголке в Хэмптонсе.