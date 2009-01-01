Леди Гага вернулась к бывшему возлюбленному

Влюбленные познакомились в 2011-м на съемках клипа Гаги You and I.

Леди Гага и Тейлор Кинни Instagram

Об этом пишет elle.ru.

Прошлым летом парочка объявила о решении взять перерыв в отношениях. "Как и у всех пар, у нас бывают взлеты и падения. Мы надеемся сохранить любовь, несмотря на расстояние и рабочие графики", — пояснила тогда певица.

Инсайдеры же назвали причинами их расставания то, что Леди Гага была занята записью альбома, а Тейлор Кинни — съемками в сериале "Медики Чикаго". Сейчас, спустя полгода, пара, наконец, решила возобновить роман.

Портал Radar Online узнал у инсайдеров, что Тейлор Кинни поддерживал Леди Гагу на "Суперкубке", где певица была хедлайнером. После выступления бывшие влюбленные провели много времени вместе и договорились дать своим отношениям второй шанс. Источники из окружения Тейлора Кинни и Леди Гаги уверяют, что, даже расставшись, певица и актер не переставали любить друга друга и не пробовали встречаться с другими.

"Леди Гаге просто нужно было время, чтобы найти себя. Теперь, когда ее карьера на подъеме, подтверждение их воссоединения остается вопросом времени", — рассказал инсайдер.

Леди Гага и Тейлор Кинни познакомились в 2011-м на съемках клипа Гаги You and I. В 2015-м году в День святого Валентина 35-летний актер сделал 30-летней певице предложение.

Напомним, журналисты рассекретили возлюбленного Памелы Андерсон.