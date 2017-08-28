Леди Гага засветила грудь в новой фотосессии

Певица позирует в топе, который едва прикрывает грудь.
Она позировала для сентябрьского выпуска "V magazine".
На черно-белой обложке глянца Гага позирует в топе, который едва прикрывает грудь.
На других фото из этой серии исполнительница закрывает бюст гитарой.
Снимки из фотосессии появились на странице Instagram издания и самой певицы.
Кстати, это уже не первая совместная работа Леди Гаги и фотографа Хэди Слимана. Он уже снимал девушку в 2009 году, когда вышел ее популярный альбом "The Fame Monster".