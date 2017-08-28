Леди Гага засветила грудь в новой фотосессии

Певица позирует в топе, который едва прикрывает грудь.

Леди Гага Instagram

31-летняя певица Леди Гага снялась для глянца.

Она позировала для сентябрьского выпуска "V magazine".

На черно-белой обложке глянца Гага позирует в топе, который едва прикрывает грудь.

На других фото из этой серии исполнительница закрывает бюст гитарой.

Снимки из фотосессии появились на странице Instagram издания и самой певицы.

Кстати, это уже не первая совместная работа Леди Гаги и фотографа Хэди Слимана. Он уже снимал девушку в 2009 году, когда вышел ее популярный альбом "The Fame Monster".

Публикация от V Magazine (@vmagazine) Авг 29 2017 в 9:28 PDT

Публикация от V Magazine (@vmagazine) Авг 28 2017 в 11:20 PDT

Публикация от V Magazine (@vmagazine) Авг 28 2017 в 6:01 PDT

Публикация от xoxo, Gaga (@ladygaga) Авг 30 2017 в 4:16 PDT

Напомним, Мэрайя Кэри позировала топлес для обложки глянца.