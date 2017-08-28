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Леди Гага засветила грудь в новой фотосессии

Сегодня, 16:26

Певица позирует в топе, который едва прикрывает грудь. 

Леди Гага
Леди Гага Instagram
31-летняя певица Леди Гага снялась для глянца.

Она позировала для сентябрьского выпуска "V magazine".

На черно-белой обложке глянца Гага позирует в топе, который едва прикрывает грудь.

На других фото из этой серии исполнительница закрывает бюст гитарой.

Снимки из фотосессии появились на странице Instagram издания и самой певицы.

Кстати, это уже не первая совместная работа Леди Гаги и фотографа Хэди Слимана. Он уже снимал девушку в 2009 году, когда вышел ее популярный альбом "The Fame Monster". 

Напомним, Мэрайя Кэри позировала топлес для обложки глянца.

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Леди Гага, грудь, фотосессия
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