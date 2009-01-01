Леди Гаге запретили вспоминать о Трампе на Супербоуле 2017

Супербоул — финальная игра за звание чемпиона НФЛ в США.

Леди Гага Instagram

Певица Lady Gaga запретили упоминать новоизбранного президента США Дональда Трампа во время выступления на Супербоуле 2017.

Об этои передает ET Online со ссылкой на инсайдера, близкого к организаторам мероприятия.

"В Национальной футбольной лиге (НФЛ) Леди Гаге сказали, что она не может ничего говорить о выборах", — добавил источник.

Однако одна из представительниц НФЛ Натали Равитц сказала, что организация ничего не запрещала артистке, которая является приверженницей Хиллари Клинтон, проигравшей на выборах нового президента США.

"Lady Gaga занята тем, чтобы провести прекрасное шоу для фанатов, и нам нравится работать с ней над этим. Мы не будем обращать внимание на слухи", — ответила Ритц.

Отметим, что в ноябре 2016 года Lady Gaga устроила протест возле небоскреба Трамп-тауэр в Нью-Йорке, принадлежащего Трампу. Певица забралась на мусороуборочную машину с плакатом Love trumps hate (Любовь побеждает ненависть). Эта фраза была одним из лозунгов предвыборной кампании кандидата от Демократической партии США Хиллари Клинтон.

Супербоул — финальная игра за звание чемпиона НФЛ в США. По традиции, в перерыве матча устраивается большое шоу с участием знаменитостей. В разное время на кубке выступали Мадонна, Бейонсе, U2, Бруно Марс и Coldplay. В августе 2016-го британская певица Адель отказалась принимать участие в концерте Супербоула 2017, аргументируя это своим неумением танцевать.

Напомним, американская панк-группа представила клип с карикатурой на Трампа.