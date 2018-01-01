"Леди Ле все краше и краше". Леся Никитюк поделилась пляжными фото из Грузии

Снимки ведущей в соцсети за четыре часа собрали более 60 тысяч лайков.
Снимки были сделаны в грузинском городе Батуми, который находится на побережье Черного моря, говорится на странице ведущей в Instagram.
Никитюк позировала на пляже на лежаке, фото за четыре часа собрали более 64 тысяч лайков. Снимки по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей.
"Леди Ле все краше и краше. Хорошеете с каждым днем", — отметила elena_tochylova. "… мне все-таки кажется, что с шортами что-то не так. Карманы меня очень смущают", — написал baykaltop. "Ляпота", — считает ok.rainbow.
Ранее Леся Никитюк поделилась в соцсети фотографиями, на которых позирует во французском городе Канны на одном из пляжей в черном купальнике. Посмотреть соблазнительные снимки можно здесь.
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