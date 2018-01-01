"Леди совершенство". Ани Лорак покрасовалась в элегантном платье

Снимок певицы в соцсети собрал много лайков.

Ани Лорак показала фото в элегантном платье instagram.com/anilorak

Известная украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) выложила в Сеть фотографию, на которой она позирует в черном прямом элегантном платье.

Снимок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram, он собрал десятки тысяч лайков.

Фото по-разному прокомментировали интернет-пользователи. "Леди совершенство)", — полагает juna_cosmetics.

"Каролиночка, ты очень красивая, ну зачем ты стала так много пользоваться касметикой???", — спросил _____n_____6799. "Такая красивая, милая, нежная, любимая, женственная!!!", — написала oksana_kuraeva_.

Ани Лорак показала фото в элегантном платье instagram.com/anilorak

Ранее сообщалось, что Ани Лорак сфотографировалась с пресс-секретарем президента Российской Федерации Владимира Путина — Дмитрием Песковым. Посмотреть снимок можно здесь.