Легендарная группа Guano Apes выступит на фестивале в Украине

Музыкальный фестиваль "Файне місто" пройдет 20-23 июля на территории тернопольского ипподрома.

Группа Guano Apes Пресс-служба

Уже этим летом, 22 июля 2017 года, в Тернополе выступит немецкая группа Guano Apes.

О своем предстоящем визите на музыкальный фестиваль Faine Misto Festival 2017 коллектив сообщил на официальной странице в Facebook.

Поклонники группы в Украине уже рьяно обсуждают в соцсетях приезд мировых легенд и делятся впечатлениями от прошлых концертов, на которых им удалось побывать за пределами страны.

Стоит сказать, группа Guano Apes должна была приехать в Киев еще в 2014 году, но концерт был отменен из-за презентации их нового альбома "Offline" в Германии. Теперь же, после стольких лет ожидания, GUANO APES будет выступать на MainStage фестиваля "Файне Місто".

Концерт Guano Apes в Тернополе будет единственным в Украине в 2017 году. В этом году также запланированы их выступления в Германии, Чехии и Нидерландах и как обычно — зрителей ожидает море настоящих эмоций и аншлаг на каждой из площадок.

Группа Guano Apes была создана еще в далеком 1994 году. Успех и известность им принес музыкальный конкурс "Local Heroes", где они победили более тысячи участников. Их дебютный сингл "OpenYourEyes" вошёл в десятку лучших хитов Германии и оставался в сотне лучших 30 недель. Второй сингл "Lord of the Boards" сделал их альбом платиновым в Германии и золотым в других странах Европы.

Музыкальный фестиваль "Файне місто" пройдет 20-23 июля на территории тернопольского ипподрома. Первым официальным хедлайнером стала немецкая группа Guano Apes, но организаторы уверяют, что это только начало и впереди будут объявлены не менее знаменитые музыкальные команды. На данный момент утверждены такие участники фестиваля в Тернополе: EskimoCallboy (Германия), Korpiklaani (Финляндия), BloomTwins (Англия), Тараканы! (Россия), Один в каное, Jinjer, LeBasour (Італія), Друга Ріка и DETACH.

Напомним, на Берлинале 67 выступила украинская группа.