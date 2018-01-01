Сегодня, 15:34 RSS

Легендарного участника Deep Purple срочно госпитализировали

Сегодня, 14:18

Состояние музыканта оценивается как стабильное.

Джо Линн Тернер
Состояние музыканта оценивается как стабильное Фото: РИА "Новости"
Бывшего вокалиста британской рок-группы Deep Purple Джо Линна Тернера срочно госпитализировали в минскую больницу скорой медицинской помощи.

У 66-летнего экс-участника диагностировали инфаркт миокарда, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Джо Линн Тернер сегодня ночью доставлен в больницу скорой медицинской помощи с инфарктом. Его состояние оценивается как стабильное", - сообщает портал.

Тернер был солистом популярной группы Deep Purple до 1992 года. Последние годы он занимался рядом рок-проектов, в том числе и выступал сольно. В Белоруссии известный рокер бывает благодаря супруге — он женат на белоруске Майе Козыревой.

Ранее звезду российского кино экстренно госпитализировали.
Теги:  
Deep Purple, госпитализация, вокалист, участник, группа
ПО МАТЕРИАЛАМ:
Загрузка...