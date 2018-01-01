Легендарного участника Deep Purple срочно госпитализировали

Состояние музыканта оценивается как стабильное.

Состояние музыканта оценивается как стабильное Фото: РИА "Новости"

Бывшего вокалиста британской рок-группы Deep Purple Джо Линна Тернера срочно госпитализировали в минскую больницу скорой медицинской помощи.

У 66-летнего экс-участника диагностировали инфаркт миокарда, сообщает "Интерфакс-Украина".



"Джо Линн Тернер сегодня ночью доставлен в больницу скорой медицинской помощи с инфарктом. Его состояние оценивается как стабильное", - сообщает портал.

Тернер был солистом популярной группы Deep Purple до 1992 года. Последние годы он занимался рядом рок-проектов, в том числе и выступал сольно. В Белоруссии известный рокер бывает благодаря супруге — он женат на белоруске Майе Козыревой.

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