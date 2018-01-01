Легендарного участника Deep Purple срочно госпитализировали

Состояние музыканта оценивается как стабильное.
У 66-летнего экс-участника диагностировали инфаркт миокарда, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Джо Линн Тернер сегодня ночью доставлен в больницу скорой медицинской помощи с инфарктом. Его состояние оценивается как стабильное", - сообщает портал.
Тернер был солистом популярной группы Deep Purple до 1992 года. Последние годы он занимался рядом рок-проектов, в том числе и выступал сольно. В Белоруссии известный рокер бывает благодаря супруге — он женат на белоруске Майе Козыревой.
Ранее звезду российского кино экстренно госпитализировали.