Легендарный бойз-бенд Backstreet Boys вернулся с новым клипом

Артисты впервые за 5 лет выпустили новый видеоролик.

Артисты впервые за 5 лет выпустили новый клип Кадр youtube.com

После пяти лет творческого перерыва легендарная американская группа Backstreet Boys порадовала своих поклонников новой композицией "Don't Go Breaking My Heart", и сразу представили клип к ней.

Ролик появился в YouTube на официальном канале группы. Фанаты The Backstreet Boys пришли в восторг от того, что их любимая группа снова вместе, снова танцует и зажигает.

"Лучший бойз-бенд в мире", "О Боже, наконец-то новый клип!", "Выглядят и звучат потрясающе – будто бы ничего не изменилось", "Уже обожаю эту песню! Станцевали они отлично, и слова очень легко запомнить", - писали поклонники.

Отметим, что месяц назад Backstreet Boys отпраздновали 25-летие группы. В честь такой даты они собираются в мировое турне "Backstreet Boys: Larger Than Life", в рамках которого запланирован 21 концерт.

Ранее в Америке арестовали участника группы Backstreet Boys.

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