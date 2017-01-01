Легендарный британский рок-музыкант признался, что теряет слух

Клэптон удивился как он все еще жив после стольких лет пристрастия к алкоголю и наркотикам.

Клэптон планирует сделать шоу в Гайд-парке thescenestar.typepad.com

Легендарный британский рок-музыкант Эрик Клэптон заявил о том, что теряет слух.

"Я все еще собираюсь работать, я делаю несколько концертов. Я собираюсь сделать шоу в Гайд-парке в июле. Единственное, что меня беспокоит в моем возрасте, как долго я смогу еще сохранять способность быть музыкантом. Дело в том, что я глохну, страдаю от шума в ушах, и мои руки работают уже не так, как раньше", — рассказал он в интервью телеканалу ВВС.

Клэптон отметил, что удивительно как он все еще жив после стольких лет пристрастия к алкоголю и наркотикам.

Британский рок-музыкант является командором Ордена Британской империи. Клэптон – единственный музыкант, который трижды включен в Зал славы рок-н-ролла: в качестве сольного исполнителя и члена рок-групп Cream и The Yardbirds.

Музыкант фигурирует в переизданном журналом в 2011 году Rolling Stone списке величайших гитаристов всех времен на втором месте после Джими Хендрикса.