Легенду порно изгнали с церемонии "Порно-Оскара" из-за сексуальных домогательств

Рона Джереми актрисы-коллеги и поклонницы публично обвинили в изнасиловании и приставаниях.

Фото: FilmMagic

Режиссера и актера фильмов для взрослых 64-летнего Рона Джереми обвинили в сексуальных домогательствах во время церемонии вручения аналога "Оскара" AVN Awards сразу 12 женщин, и потребовали его ухода с церемонии награждения.

Джереми обвинили за домогательства, которые он якобы совершил за последние тридцать лет. Пять предполагаемых жертв заявили, что подверглись изнасилованиям со стороны кинематографиста, сообщил Daily Mail.

Одна из женщин призналась, что во время фотосессии в 1997 году, когда их попросили симулировать секс для фото, актер сделал вид, что этого не услышал, и приступил к привычным для него действиям. Девушка рассказала об этом только сейчас, поскольку тогда так и не поняла, можно ли считать случившееся изнасилованием.

Джереми назвал все обвинения против него "бредом", но с церемонии удалился, как того требовали женщины. Он признал, что любит хватать девушек за части тела без спроса, подчеркнув, что не стал бы принуждать людей к сексу

"Когда я фотографируюсь с поклонниками, или другими актерами на этих конвенциях, мероприятиях, я иногда целую людей в губы, или в щеку, ставлю подписи у них на груди. Этот "флирт" и все эти прикосновения - исключительно для фотографий", - отметил порноактер.

Стенд-ап комик добавил: "Я не дар Божий для женщин. Я не говорю: "Расступитесь, Брэд Питт и Том Круз, Рон Джереми здесь". Я стар, я коренастый. [Но фанаты] хотят это увидеть".

За неподобающие действия организаторы премии AVN Awards не просто исключили Джереми из числа номинантов, но и объявили его персоной нон-грата.

Напомним, ранее создателей фильма-номинанта на "Оскар-2018" обвинили в плагиате.

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