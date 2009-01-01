"Ленинград" презентовал новый клип про водку с известными питерцами

В песне присутствует нецензурная лексика.

Сергей Шнуров Скриншот

Группа "Ленинград" опубликовала новый клип на песню "Ч. П. Х.".

Видео размещено на канале группы в Youtube.

В ролике впервые за долгое время появился сам лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров.

Осторожно! В песне присутствует нецензурная лексика.

"Ч. П. Х" — очередная песня "Ленинграда" про Санкт-Петербург и водку.

За сутки клип просмотрело более 2,5 млн человек.

В клипе снялись многие известные питерцы — журналист Александр Невзоров, футболист Александр Кержаков, рэперы Pharaon, Нигатив и ST.

В клипе Шнур "баттлится" с ST, что является отсылкой к нашумевшему баттлу Оксимирона и Гнойного. На это указывает и упоминание стихотворений Николая Гумилева.

Известный своими промахами на футбольном поле экс-форвард сборной России и питерского "Зенита" Александр Кержаков не может попасть водкой в рот.

Напомним, новое видео "Ленинграда" с обнаженной Ходченковой за день посмотрели 2 млн человек.