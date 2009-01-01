"Ленинград" презентовал новый клип про водку с известными питерцами

В песне присутствует нецензурная лексика.
Видео размещено на канале группы в Youtube.
В ролике впервые за долгое время появился сам лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров.
Осторожно! В песне присутствует нецензурная лексика.
"Ч. П. Х" — очередная песня "Ленинграда" про Санкт-Петербург и водку.
За сутки клип просмотрело более 2,5 млн человек.
В клипе снялись многие известные питерцы — журналист Александр Невзоров, футболист Александр Кержаков, рэперы Pharaon, Нигатив и ST.
В клипе Шнур "баттлится" с ST, что является отсылкой к нашумевшему баттлу Оксимирона и Гнойного. На это указывает и упоминание стихотворений Николая Гумилева.
Известный своими промахами на футбольном поле экс-форвард сборной России и питерского "Зенита" Александр Кержаков не может попасть водкой в рот.
Напомним, новое видео "Ленинграда" с обнаженной Ходченковой за день посмотрели 2 млн человек.