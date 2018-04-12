"Ленинград" выпустил новый альбом впервые за 4 года

Он вышел в юбилей Сергея Шнурова.

Шнуров назвал новый альбом подарком на свой день рождения instagram.com/shnurovs

Группа "Ленинград" выпустила первый альбом за четыре года. Он вышел в юбилей Сергея Шнурова - 13 апреля лидеру коллектива исполняется 45 лет.

Альбом "Всякое" состоит из восьми треков. На радость поклонников, большинство песен исполняет сам Шнуров, радостной новостью для поклоников он поделился на своей странице в Instagram.

Женский вокал исполнила Фрида Чантурия. Шнуров назвал новый альбом подарком на свой день рождения.

"Наверное, то что получилось можно считать синглом. Сделал, так сказать, себе подарок на д.р. В авральном режиме, но удовольствие получил, чего и вам желаю. Назвать решил "всякое", потому что слово это очень русское, многоплановое, если хотите всеобъемлющее и ничтожное одновременно, ну и потом я конечно имел в виду, что мастера кратких рецензий, коими кишит интернет, обязательно напишут "говно", тем самым невольно достраивая всем известную цитату. Забавно. Если кому-то понравятся эти незатейливые песенки - буду рад, нет - не расстроюсь. Мне 45", - написал Шнуров.

Неожиданный релиз альбома Шнуров объяснил тем, что недалеко от его дома открылась новая репетиционная точка.

"В последние годы, если честно, не было ни времени, ни сил на то, чтобы посидеть неделю-другую в студии. И вот, у нас открылась новая реп-точка, что немаловажно в двух шагах от моего нынешнего места проживания, это и поспособствовало записи нескольких необязательных композиций", - добавил Шнуров.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 12 Апр 2018 в 12:14 PDT

Поклонники отметили, что альбом им напоминает композиции раннего "Ленинграда", кто-то даже был удивлен, что Шнуров сам исполнял песни.

"Серега спасибо! Это прям за*бись, как в старые добрые времена. Не, ну сейчас времена тоже за*бись, но эта подборка прям погрузила в настроение раннего Ленинграда. До слез. С днярой!", "Неужели тот самый "Ленинград"?", "Вот он, старый добрый шнур. Наконец-то!!!", "Хорошо бы клипы на эти песни сделать, особенно "Эх водочка паленая"", - писали юзеры.

Ранее экс-солистка "Ленинграда" заявила о сексуальных домогательствах в коллективе.