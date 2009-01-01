Леонардо ДиКаприо расстался со своей очередной возлюбленной

Лео не готов проститься с холостяцкой жизнью и не готов сделать "следующий шаг" в их отношениях с Агдал.
Об этом сообщили западные СМИ со ссылкой на инсайдеров, пишет Сплетник.
"Они разошлись пару дней назад, но продолжают разговаривать и хотят остаться друзьями", — рассказал источник из окружения голливудской звезды.
Напомним, роман модели и актера продлился почти год. Еще в конце марта ничто не предвещало такого развития событий: Лео и Нина вместе праздновали ее день рождения на Карибских островах, куда улетели на частном самолете.
Инсайдер сообщил истинную причину расставания пары. Дело в том, что Лео не готов проститься с холостяцкой жизнью и не готов сделать "следующий шаг" в их отношениях с Ниной Агдал: "Лео считает Нину отличной девушкой. Этот его роман казался другим, он был более ласковым, более публичным с Агдал, чем обычно, но его друзья знали, что это ненадолго. Он не настроен жениться и заводить детей", — поделился с американским издание People инсайдер.
Информатор считает, что актер не бежит от ответственности, просто "тот самый" день еще не настал: "Однажды он женится. Но это должен быть кто-то по-настоящему особенный. А пока ему просто нравится получать внимание от женщин", — рассказал инсайдер.
Напомним, Леонардо ДиКаприо начал распродавать свою недвижимость.