Леонардо ДиКаприо расстался со своей очередной возлюбленной

Лео не готов проститься с холостяцкой жизнью и не готов сделать "следующий шаг" в их отношениях с Агдал.

Леонардо ДиКаприо Reuters

Об этом сообщили западные СМИ со ссылкой на инсайдеров, пишет Сплетник.

"Они разошлись пару дней назад, но продолжают разговаривать и хотят остаться друзьями", — рассказал источник из окружения голливудской звезды.

Напомним, роман модели и актера продлился почти год. Еще в конце марта ничто не предвещало такого развития событий: Лео и Нина вместе праздновали ее день рождения на Карибских островах, куда улетели на частном самолете.

Нина Агдал Instagram

Инсайдер сообщил истинную причину расставания пары. Дело в том, что Лео не готов проститься с холостяцкой жизнью и не готов сделать "следующий шаг" в их отношениях с Ниной Агдал: "Лео считает Нину отличной девушкой. Этот его роман казался другим, он был более ласковым, более публичным с Агдал, чем обычно, но его друзья знали, что это ненадолго. Он не настроен жениться и заводить детей", — поделился с американским издание People инсайдер.

Информатор считает, что актер не бежит от ответственности, просто "тот самый" день еще не настал: "Однажды он женится. Но это должен быть кто-то по-настоящему особенный. А пока ему просто нравится получать внимание от женщин", — рассказал инсайдер.

Напомним, Леонардо ДиКаприо начал распродавать свою недвижимость.