Леонардо ДиКаприо сыграет президента США

Когда начнутся съемки фильма, и когда состоится ее премьера, пока неизвестно.

Леонардо ДиКаприо Reuters

Американский актер, обладатель премии Оскар, 42-летний Леонардо ДиКаприо сыграет 26-го президента США Теодора Рузвельта.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

Отмечается, что продюсером фильма выступит сам ДиКаприо совместно с Мартином Скорсезе, а также с актером и продюсером Чаком Пачеко, а сценаристом будет Скотт Блум.

Отметим, что ранее Леонардо уже работал с Мартином над такими картинами — "Банды Нью-Йорка", "Авиатор", "Остров проклятых", "Отступники" и "Волк с Уолл-Стрит".

Когда начнутся съемки фильма, и когда состоится ее премьера, пока неизвестно.

Напомним, Сергей Жадан сыграет в экранизации собственного романа.