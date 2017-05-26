Леонардо ДиКаприо закрутил роман с 23-летней моделью

ДиКаприо с длинноногой красоткой видели вместе в Нью-Йорке.
Об этом пишет Сплетник.
Новая подруга 42-летнего актера — 23-летняя модель Лорена Рэй, отношения с которой у Лео, по словам инсайдеров, развиваются стремительно (а ведь она даже не блондинка, как любит ловелас).
В понедельник, 14 августа, ДиКаприо с длинноногой красоткой видели вместе в Нью-Йорке: они сходили в Музей современного искусства, прогулялись по Парк-авеню, а после зашли в ресторан пообедать.
"Они выглядели как пара. Уходили они вместе, Лео надвинул кепку на глаза, что его никто не узнал", — рассказал очевидец СМИ.
Лорену видели в обществе актера и раньше: в мае она проводила время вместе с Лео в Монако, а в июле, в числе других моделей, получила приглашение на вечеринку ДиКаприо на яхте в Сен-Тропе.
Источники говорят, что пара знакома уже давно, но на новый уровень эти отношения вышли только сейчас. На прошлой неделе, например, Лорена вместе с голливудской звездой каталась на велосипедах по Нью-Йорку (как когда-то и Блейк Лайвли), теперь совместный поход в музей и обед — кажется, эти двое видятся очень часто. А почему бы и нет, ведь ДиКаприо уже несколько месяцев свободен: со своей предыдущей пассией, моделью Ниной Агдал, актер расстался еще в мае.
Конечно, официальный представитель звезды отрицает роман своего подопечного с Лореной, но точно так же отрицалась информация и о других любовных связях актера, которым, как мы знаем, за последние годы не было числа.