Леонид Агутин поставил себе диагноз

Певец утверждает, что сейчас очень редко пьет алкоголь.

Леонид Агутин назвал себя высокоинтеллектуальным алкоголиком Скриншот видео с youtube.com

Известный российский певец и композитор Леонид Агутин заявил, что является высокоинтеллектуальным алкоголиком.

Потом как-то научился обходиться без алкоголя, поделился он в интервью "Собеседнику".

"Я алкоголик! Просто мне повезло, я — высокоинтеллектуальный алкоголик. Поэтому, когда я завязываю пить, мне самому с собой не скучно", — отметил исполнитель.

По словам артиста, он довольно-таки самодостаточный человек и не думает, как же ему провести время, как же дальше обойтись без стакана. "Ужас меня не охватывает, есть много других занятий. А началось это все из-за того, что, когда я был молодой, на меня все навалилось, появилось внимание журналистов", — поделился Агутин.

"Я что-то немного перепугался, был к этому не готов, и поэтому единственный способ защиты и обороны оставался — быть постоянно "под газом", поэтому мне удавалось быть артистом. А потом как-то научился обходиться без этого, вот и все. Сейчас бывают моменты, когда хочется выпить, но делаю я это очень редко", — добавил исполнитель.

Ранее Леонид Агутин в интервью российскому блогеру и журналисту Юрию Дудю откровенно рассказал о "самом офигенном свидании и сексе", которые он имел со своей супругой-певицей Анжеликой Варум.