Леонтьев прокомментировал свою госпитализацию в Туле

Исполнитель сообщил, что у него произошел скачок давления.

Леонтьев рассказал, что его здоровье в порядке Фото: Instagram/Валерий Леонтьев

Легенда советской эстрады и популярный российский певец Валерий Леонтьев заявил, что информация о его госпитализации с концерта в Туле не соответствует действительности.

"У меня был длительный тур по Дальнему Востоку, где другая погода и часовые пояса. Случился скачок давления. Врачи убедили отменить этот конкретный концерт, не более того. Всем, кто меня "отправил" в реанимацию - желаю доброго здоровья", - прокомментировал "МК" ситуацию Валерий Леонтьев.

Информацию 69-летний исполнитель подтвердил в Instagram, подчеркнув, что отмена концерта была вынужденной мерой по рекомендации медиков.

Дорогие друзья мои! Не переживайте, сегодняшняя отмена концерта в Туле — разовый случай. Давление, действительно, было высоким, и медики настояли на отмене. Все мы — люди, и я — не исключение, случается и так...", — написал он.

Фото: скрин Instagram/Валерий Леонтьев

Концерт Леонтьева в Туле перенесен на 30 сентября, и все купленные билеты остаются действительными.

Напомним, ранее пластический хирург проанализировал, сколько пластических операций сделал Леонтьев.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram