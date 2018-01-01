"Лепс для бедных": "просто бомба" Надежда Мейхер снялась в новом клипе

Надя и Дорош исполнили в ролике историю влюбленной пары, у которой в отношениях наступил драматический период.

Мейхер снялась в новом клипе Дороша. instagram.com/nadyameiher

Украинская певица Надежда Мейхер снялась в клипе певца и музыканта Дороша на песню "Ресницами".

Надя и Дорош исполнили в ролике историю влюбленной пары, у которой в отношениях наступил драматический период.

Исполнение певца многим пользователям на YouTube напомнило манеру Лепса. "Плохая пародия на Лепса?!", "Свежо, шикарная Надя и замечательный Дорош с приятным голосом, песня замечательная, правда на Лепса пением смахивает", "Это Лепс для бедных на слух", – пишут люди.

В комментариях к клипу Мейхер называют "просто бомбой", а многие к тому же интересуются, нет ли случайно между Надей и Дорошем отношений и в жизни. Подобным слухам немало способствует и тот факт, что нацеремонию награждения национальной музыкальной премии "Золота Жар-птиця" артисты тоже пришли вместе.

Ранее Надежда Мейхер восхитила фанатов откровенным образом.

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