Лера Кудрявцева впервые расскажет о своей жизни с Лазаревым

По признанию телееведущей, она не стала женой Лазарева из-за того, что он так и не предложил ей выйти замуж.

Лера Кудрявцева. Instagram

Российская телеведущая Лера Кудрявцева , которая не любит говорить о своей личной жизни, поделится пикантными подробностями жизни с бывшим бой-френдом Сергеем Лазаревым, с которым четыре года были вместе и считались одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе.

Впервые ведущая российского популярного шоу "Секрет на миллион", которая примет участие в программе в качестве гостя, сообщит, что, расставшись с Лазаревым, она избавилась от всего, что напоминало о нем. А на вопрос певца, куда делась подаренная ей крохотная собачка, Кудрявцева ответит: "У мамы". — Это какое-то плохое воспоминание обо мне?— говорит Сергей. Кстати, несмотря на теплые, дружеские отношения Лазарева и Кудрявцевой, которые они всякий раз демонстрируют на публике, судя по всему певец затаил на подругу обиду, поскольку на приглашение Леры, заходить к ней домой, как появится свободное время, Лазарев ответил: "Я уже в твой дом не ходок как-то, там другим мужчиной пахнет", сообщает сайт Uznayvse.

Instagram

По признанию Кудрявцевой, она не стала женой популярного артиста из-за того, что он так и не предложил ей выйти замуж.

Судя по анонсу программы, пишет издание, который уже появился в Сети, Лера Кудрявцева станет третьей знаменитостью, открывшей свой главный секрет и выигравшей миллион. Ранее миллион выигрывали Любовь Успенская и Филипп Киркоров.

Допис, поширений KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 27 Гру 2017 р. о 6:06 PST

Напомним, ранее фанаты сравнили красотку Леру Кудрявцеву со "стареющей куклой Барби".