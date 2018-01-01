"Леська совсем разделась!": Леся Никитюк похвасталась новыми фото с отдыха

Снимки собрали более 52 тысяч "лайков".
На снимках девушка запечатлена в нежно-желтом воздушном платье и стильных солнцезащитных очках.
Фото очень понравились подписчикам Леси. Многие оценили ее прическу: "Прическа бомба", "Крутая стрижка!!!", "Блин, Леська, ты классная. Тебе очень идет цвет и стрижка" и т.п.
А пользователь 199morozov199 написал: "Леська совсем разделась!!!! Жарко девушке!!! Регинка (Тодоренко – напарница Леси по "Орлу и решке". – Ред.) так не может!!!"
Ранее Никитюк выложила в Сеть фотографии, на которых запечатлена в необычном наряде — в мужском грузинском национальном костюме.
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