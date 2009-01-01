Леся Никитюк перед эротической съемкой ничего не ела четыре дня

Девушка очень хотела выглядеть на снимках как можно более сексуальной.

Леся Никитюк XXL.ua

Об этом Леся рассказала в эфире "Светской жизни".

Несмотря на откровенные снимки, обнажаться полностью Леся отказалась.

"Я считаю, что полностью свое тело женщина должна только своему мужчине. Это так по православному. А поскольку я православная, то... Кстати, мой друг мне написал: "Леся, как ты после этой фотосессии на Пасху в церковь пойдешь?", — рассказала Никитюк.

Телеведущая призналась, что на откровенную съемку решилась из-за того, что мечтала почувствовать себя "леопардицей". В реальной жизни Леся постоянно в разъездах и времени на гламурные образы не хватает.

Напомним, известная телеведущая показала фигуру в купальнике.