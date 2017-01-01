Леся Никитюк в прозрачном платье, а Лилия Ребрик с животиком.Как звезды блистали на премии Viva,фото

Самыми красивыми названы Оля Полякова и Олег Винник.

Известная премия "Viva! Самые красивые-2018", которая состоялась 2 февраля во дворце "Украина", собрала на одной красной дорожке украинских звезд и публичных людей.

Отечественные селебрити блистали на церемонии в шикарных нарядах, сообщает Viva.

Известная певица и телеведущая Регина Тодоренко появилась на красной дорожке в сексуальном черно-белом наряде из тонкого кружева от Izeta Fashion House.

Актеры сериала "Школа" — Никита Вакулюк и Янина Андреева — также появились на красной дорожке. Никита Вакулюк надел классический костюм, а Янина Андреева выбрала платье-футляр с черно-золотистых пайеток.

Для красной дорожки Тина Кароль выбрала эффектное черное платье из бархата Rosario, которое удачно подчеркнуло фигуру певицы и соблазнительно обнажило плечи. Свой образ Кароль дополнила босоножками Marsala, жемчужным ожерельем с цитрином и серьгами Olga Veisberg.

Певица Tarabarova сделала ставку на элегантность и сдержанность. Она появилась на главной красной дорожке в длинном светлом платье с вышивкой на груди, поясом и разрезами.

Певец Олег Винник появился на красной дорожке в черном смокинге, который дополнил стильным аксессуаром из блестящих "бриллиантов".

Певица Оля Полякова покорила красную дорожку в латексном платья нюдового цвета.

Музыкант, актер, тренер 8-го сезона проекта "Голос страны", номинант на звание самого красивого мужчины юбилейной церемонии "Viva! Самые красивые-2018", а теперь и обладатель титула "Выбор Viva!" пришел на церемонию с женой. Снежана Бабкина выбрала длинное синее платье со шлейфом, которое гармонировало с черным смокингом Сергея.

Беременная ведущая Лилия Ребрик появилась вместе со своим мужем Андреем Диким. Лилия блистала в роскошном розовом платье довольно свободного кроя, однако даже оно не скрыло ее заметный животик.

Певица Надежда Мейхер выбрала черное платье с кружевными вставками и кожаные босоножки.

Экс-ведущая тревел-шоу "Орел и решка" Леся Никитюк появилась в черном полупрозрачном платье со шлейфом, глубоким декольте и разрезом от бедра, дополненном лаконичными прической и макияжем.

Напомним, статуэтку и титул "Мама года" на церемонии Viva получила популярная телеведущая Катя Осадчая.