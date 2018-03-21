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Леся Никитюк в соблазнительном купальнике и с кокосом провела радиоэфир

Сегодня, 10:56

Ведущая не побоялась морозов.

Никитюк
Ведущая не побоялась морозов и пришла в купальнике lesia_nikituk/instagram
Украинская телеведущая Леся Никитюк явилась в студии радио Люкс ФМ в купальнике, на котором нарисованы пальмы, и с кокосом.

"А у меня уже лето))) Чего и вам желаю", - подписала озорное фото в Instagram Никитюк.

Ведущую пригласили провести эфир. Леся решила соригинальничать, и пришла в необычном для морозного Киева наряде – в купальнике.

Также во время эфира Никитюк призналась, что в детстве мечтала стать певицей. Однажды она спела маме, а та на следующий день отвела ее на плавание.

"Нет, мама не разбила моих мечтаний. Просто она сказала: "Пой, дочка, только под водой", - говорила мама Лесе.

Фанатов порадовала такая экстравагантная выходка ведущей, они засыпали ее фото сотнями комментариев.

"Шикарная", "Ох и Леся…", "Леся такая зажигалка, такой огонь", "Леся, Леся. Погоди, ты что творишь...там за окном же снег падает, бррр)", "Мммм какая сочная", - восторгались фанаты. 

Ранее Леся Никитюк взволновала фанатов глубоким декольте.
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Леся Никитюк, купальник, кокос, радиоэфир, ведущая
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