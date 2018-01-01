"Лето. Детство. Тазик": Елена Кравец показала подросшего сына

Малыш еле уместил свою попу в тазик.
Звезда поделилась на своей странице в Instagram снимком, на котором запечатлен ее сын Иван, сидя в желтом тазике на траве. Малыш там еле поместился, и подписчики отметили, что эта емкость для него уже маловата.
"Лето. Детство. Тазик", - коротко подписала фото Кравец.
Однако поклонники сначала не поняли, кто из двойняшек – Иван или Катя запечатлен в тазике.
"Солнечное детство", "Пупсик", "Маловат тазик", "Ленусь, так кто в тазике? Катя?", - писали юзеры.
На вопросы подписчиков артистка ответила – как оказалось, в тазике сидел ее сын Иван.
Ранее Елена Кравец поделилась милым снимком первой прически дочери.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram