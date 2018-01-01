"Летом я выгорал и стригся под Ричарда Гира": Владимир Дантес удивил школьным фото

Ведущий поделился архивным снимком.

Ведущий поделился архивным снимком instagram.com/vladimirdantes

Ведущий и певец Владимир Дантес поделился раритетным семейным фото, чем и удивил своих подписчиков.

На снимке, который он выложил на своей странице в Instagram, он выглядит очень необычно и совершенно не похож на себя: Дантес в школе был светловолосым, с забавной стрижкой и в очках.

"Если вы пролистаете дальше, вы увидите каким стал этот мальчик! Если что, летом я выгорал и стригся под Ричарда Гира. Это если вы не заметили", - подписал снимок ведущий.

Надя Дорофеева увидела фото мужа и тоже оставила комментарий.

Надя Дорофеева мило отреагировала на фото мужа instagram.com/vladimirdantes

Поклонники же не поверили, что на фото один и тот же человек, и удивились трансформации Дантеса.

"Хахаха. Вообще не похож на себя", "Да не может такого быть!", "Похож на Гарри Поттера!", "А щеки то какие были", "Да ладно! Такой разницы не бывает!", - писали фанаты.

Таким Дантес был в школе instagram.com/vladimirdantes

Дантес удивил снимками преображения instagram.com/vladimirdantes

Ранее в Сети раскритиковали фото мужа Нади Дорофеевой.