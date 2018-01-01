"Летом я выгорал и стригся под Ричарда Гира": Владимир Дантес удивил школьным фото

Ведущий поделился архивным снимком.
На снимке, который он выложил на своей странице в Instagram, он выглядит очень необычно и совершенно не похож на себя: Дантес в школе был светловолосым, с забавной стрижкой и в очках.
"Если вы пролистаете дальше, вы увидите каким стал этот мальчик! Если что, летом я выгорал и стригся под Ричарда Гира. Это если вы не заметили", - подписал снимок ведущий.
Надя Дорофеева увидела фото мужа и тоже оставила комментарий.
Поклонники же не поверили, что на фото один и тот же человек, и удивились трансформации Дантеса.
"Хахаха. Вообще не похож на себя", "Да не может такого быть!", "Похож на Гарри Поттера!", "А щеки то какие были", "Да ладно! Такой разницы не бывает!", - писали фанаты.
Ранее в Сети раскритиковали фото мужа Нади Дорофеевой.