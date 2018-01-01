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"Летом я выгорал и стригся под Ричарда Гира": Владимир Дантес удивил школьным фото

Сегодня, 15:57

Ведущий поделился архивным снимком.

Дантес
Ведущий поделился архивным снимком instagram.com/vladimirdantes
Ведущий и певец Владимир Дантес поделился раритетным семейным фото, чем и удивил своих подписчиков.

На снимке, который он выложил на своей странице в Instagram, он выглядит очень необычно и совершенно не похож на себя: Дантес в школе был светловолосым, с забавной стрижкой и в очках.

"Если вы пролистаете дальше, вы увидите каким стал этот мальчик! Если что, летом я выгорал и стригся под Ричарда Гира. Это если вы не заметили", - подписал снимок ведущий.

Надя Дорофеева увидела фото мужа и тоже оставила комментарий. 

Дантес
Надя Дорофеева мило отреагировала на фото мужа instagram.com/vladimirdantes

Поклонники же не поверили, что на фото один и тот же человек, и удивились трансформации Дантеса.

"Хахаха. Вообще не похож на себя", "Да не может такого быть!", "Похож на Гарри Поттера!", "А щеки то какие были", "Да ладно! Такой разницы не бывает!", - писали фанаты. 

Дантес
Таким Дантес был в школе instagram.com/vladimirdantes
Дантес
Дантес удивил снимками преображения instagram.com/vladimirdantes

Ранее в Сети раскритиковали  фото мужа Нади Дорофеевой.
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Владимир Дантес, школа, фото, удивил, Надя Дорофеева
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