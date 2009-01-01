Лицо Меган Фокс самое желанной

Кейт Миддлтон оказалась в списке обладательниц самых некрасивых типов лиц.

Меган Фокс Instagram

Лондонский центр Центра эстетической и пластической хирургии доктора Джулиана де Сильва провел исследование, чтобы выявить, какие лица пациенты хирургов считают наиболее привлекательными, а какие — нет.

Об этом пишет popcornnews.

Самой желанной формой лица, по мнению опрошенных женщин, обладает Меган Фокс, а вот супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон оказалась в списке обладательниц самых некрасивых типов лиц. Глава центра говорит, что форма алмаза нравится девушкам, так как считается идеальной, и у Меган Фокс именно такая форма. Но, что интересно, такой внешностью актрису наградила не матушка-природа, а как раз нож хирурга.

Второй в списке оказалась Рианна с овальной формой, а третья по желанности форма лица — сердцевидная, яркими представительницами которой являются Скарлетт Йоханссон и Риз Уизерспун. Мужчины же предпочитают квадратную форму лиц, такую как у Дэвида Бекхэма и Давида Ганди, именно их назвали самыми привлекательными мужчинами.

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