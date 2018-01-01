"Лицо - жуть". Худоба Могилевской шокировала поклонников: фото

Фанаты считают, что исполнительница перегнула палку с диетами.

Могилевская увлеклась избавлением от лишних килограммов Instagram Наталья Могилевская

Известная украинская певица и продюсер Наталья Могилевская ранее вызывала своим стремительным похудением восторг у окружающих, однако последнее фото в блоге спровоцировало иную реакцию.

"Бежевое платье решила не брать! А как вам это, мои дорогие модницы? Что скажете?", - подписала певица снимок в Instagram.

Могилевская опубликовала фотографию, на которой она запечатлена в платье-халате, эффектно подчеркивающем ее значительно постройневшую фигуру. Однако фанатов испугало лицо певицы.

"Пестрый домашний халат и лицо - жуть. Жаль", "А лицо загорелое всегда старше кажется. Это не беда", "Неплохо. Только, к сожалению, лицо что-то не очень", "Может, она больна?" - написали в комментариях подписчики знаменитости.

Instagram Наталья Могилевская

Напомним, ранее Могилевская выложила в Сеть фотографию, на которой она лежит в платье на кровати в соблазнительной позе.

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