Лидер "Бумбокса" сделал заявление о своей политической карьере

Музыкант убежден, что артисты высказываются о политике для роста своего рейтинга.

Хлывнюк считает, что артисты говорят о политике из-за пиара Фото: РБК-Украина

Фронтмен украинской группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк заявил, что его политические амбиции несколько отличаются от аналогичных устремлений лидера "Океана Эльзы" Святослава Вакарчука.

"Понимаете, Вакарчук за эти годы залужено наработал себе статус рок-героя, хотя его музыка - это поп-рок. Ну, и ему еще хоть как-то можно, а мне с моим поп-статусом точно никакая политика просто не светит! Шучу, конечно. Но если я надумаю отправиться в политику, я вас позову на пресс-конференцию и скажу об этом, окей? Это все смешно, хотя речь идет о серьезных вещах", - сказал музыкант в интервью для Styler.

Хлывнюк подчеркнул, что часто музыканты с помощью политической риторики поднимают свой рейтинг.

"Когда вы читаете статьи с фотографиями Славка, и там говорится о его президентстве, просто возьмите себя в руки и дочитайте до второго или третьего абзаца. Обычно там далее по тексту еще какая-то фамилия появляется. Часто в разных странах политики, которые теряют свой рейтинг, тем или иным способом используют рейтинги Томов Хенксов и Робертов Де Ниро для того, чтобы и себе также позитива подхватить. Это правило – шоу-бизнесовое, но на политику оно тоже распространяется", - резюмировал артист.

Ранее Хлывнюк заявлял, что украинцы не воюют с Гоголем, Пастернаком, Брюлловым и уж точно не с Толстым. Война ведется против "имперски настроенных узурпаторов власти, которые пытаются навязать нам межкультурный, межэтнический конфликт".

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