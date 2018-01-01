Лидер "Бумбокса" сделал заявление о своей политической карьере

Музыкант убежден, что артисты высказываются о политике для роста своего рейтинга.
"Понимаете, Вакарчук за эти годы залужено наработал себе статус рок-героя, хотя его музыка - это поп-рок. Ну, и ему еще хоть как-то можно, а мне с моим поп-статусом точно никакая политика просто не светит! Шучу, конечно. Но если я надумаю отправиться в политику, я вас позову на пресс-конференцию и скажу об этом, окей? Это все смешно, хотя речь идет о серьезных вещах", - сказал музыкант в интервью для Styler.
Хлывнюк подчеркнул, что часто музыканты с помощью политической риторики поднимают свой рейтинг.
"Когда вы читаете статьи с фотографиями Славка, и там говорится о его президентстве, просто возьмите себя в руки и дочитайте до второго или третьего абзаца. Обычно там далее по тексту еще какая-то фамилия появляется. Часто в разных странах политики, которые теряют свой рейтинг, тем или иным способом используют рейтинги Томов Хенксов и Робертов Де Ниро для того, чтобы и себе также позитива подхватить. Это правило – шоу-бизнесовое, но на политику оно тоже распространяется", - резюмировал артист.
Ранее Хлывнюк заявлял, что украинцы не воюют с Гоголем, Пастернаком, Брюлловым и уж точно не с Толстым. Война ведется против "имперски настроенных узурпаторов власти, которые пытаются навязать нам межкультурный, межэтнический конфликт".
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