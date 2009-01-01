Лидер "Чиж & Co" попал в чистилище "Миротворца"

Артист пополнил базу организации сегодня.
На ее сайте говорится, что артиста занесли в базу 2 июня.
По данным активистов, исполнитель давал концерты в захваченном РФ Крыму.
"Незаконное пересечение государственной границы Украины. Незаконная концертная деятельность в оккупированном Россией Крыму", — такие обвинения выдвинуты Чигракову.
Ранее в базу "Миротворца" попали российские певцы — экс-участник дуэта Smash Влад Топалов и лидер рок-группы "Алиса" Константин Кинчев (Панфилов). Один из них, в частности, якобы отрицает российскую агрессию в отношении Украины.