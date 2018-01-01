Лидер группы "Градусы" попал на такси в ДТП: фото

Музыкант спешил в аэропорт.

Роман Пашков попал в ДТП Фото: Instagram/Роман Пашков

Фронтмен группы "Градусы" Роман Пашков 4 июня спешил в Москве в аэропорт, поэтому вызвал "Яндекс.Такси", которое должно было его максимально быстро доставить к самолету в Турцию.

Однако до аэропорта музыкант не доехал, поскольку попал в масштабное ДТП. Об этом он впоследствии написал в Instagram.

"Со мной все в порядке. В принципе, оказалось все проще, чем я думал. Лишился только самой любимой части своих волос", - заявил музыкант, демонстрируя рану на голове.

Пашков извинился перед поклонниками за отмену двух концертов в Турции.

"Приедем попозже. Так что все хорошо, берегите себя", — добавил он.

Фото: Instagram/Роман Пашков

Напомним, ранее в ДТП с участием такси погибла 30-летняя "Missis World-2018" Сания Шакирова. Авария произошла в ночь со 2 на 3 июня в Кыргызстане.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram