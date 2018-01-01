Лидер группы "Океан Эльзы" Вакарчук призвал молодежь выступать против системы: видео

Музыкант заявил, что политики манипулируют населением Украины.
"Вы должны прийти на их место. Они чувствуют это каждый день. Посмотрите, как они манипулируют всеми нами на телевидении. Посмотрите на то, что они пишут в интернете и СМИ...", - написал Вакарчук в колонке для Радио.Свобода.
Аналогичные слова украинский музыкант сказал во время торжественной речи на выпускном студентов Украинской академии лидерства, подчеркнув, что молодежь в Украине должна активно выступать против системы.
"Система - это политики, которые управляют нами, система - это правила, которые установлены, к сожалению, не нами, но по ним мы сейчас вынуждены жить … Она боится всего на свете. Она боится своих избирателей, она боится не выиграть следующие выборы, она боится потерять деньги, которые были украдены, она боится международных организаций - МВФ или Всемирного банка, она боится Америки, России, Китая, Евросоюза, она боится всех... Но больше всего она боится вас", - заявил музыкант.
Он призвал выпускников стать охотниками за нечестностью, безответственностью, коррупцией и выразил надежду на то, что молодые образованные люди привнесут на Украину новые современные ценности.
"Вы как охотники против системы должны выследить её, найти её, нацелиться на неё и уничтожить её", - сказал Вакарчук.
Ранее лидер украинской группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук впервые после возвращения в Украину из Стэнфорда, США, дал интервью, в котором ответил и на вопросы, которые касаются его политических амбиций.
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