Лидер группы Panic! At the Disco совершил каминг-аут

Музыкант уже 5 лет женат на Саре Ожеховски.

Музыкант уже 5 лет женат на Саре Ожеховски instagram.com/papermagazine

Лидер американской рок-группы группы Panic! At the Disco Брендон Ури сделал признание о своей сексуальной нетрадиционной ориентации

В интервью журналу "Paper" он признался, что идентифицирует себя как пансексуала: он любит свою жену, однако и проявляет интерес к мужчинам.

"Я женат на женщине и я очень ее люблю, но меня не отталкивают мужчины, потому что для меня главное человек. Да, думаю, можно считать меня пансексуалом, потому что мне и правда все равно. Если человек хороший, то остальное неважно", — заявил Ури.

Он добавил, что во время первого гастрольного тура подходил к гитаристу и прямо на сцене целовал его в шею, и губы. Его коллега очень возмущался, а Ури парировал, что "просто хочет поцеловать своего бро".

Ранее Melovin рассказал о своей сексуальной ориентации.

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