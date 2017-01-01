Лидер группы "Тартак" рассказал, чего боится

Уверен, что от того, что для тебя неприемлемо, неприятно, противно и даже страшно, нужно держаться подальше, заявил Положинский.

Сашко Положинский не считает, что в жизни нужно попробовать все Главред

Лидер групп "Тартак" и "Був'є", музыкант Сашко Положинский заявил, что боится, в частности, змей и пауков и еще много чего другого.

Артист не уверен, что в жизни нужно попробовать все, рассказал он на чате в "Главреде".

"… уверен, что от того, что для тебя неприемлемо, неприятно, противно и даже страшно, нужно держаться подальше… Не могу сказать, что точно знаю, чего я боюсь больше всего. Змей боюсь, пауков боюсь, боюсь еще много чего другого, но об этом вам не скажу, потому даже вспоминать страшно", — отметил гость.

Ранее Сашко Положинский говорил, что согласился бы стать героем эротической фотосессии, при условии, что найдет в себе силы привести тело в идеальную форму, а сейчас "учитывая все нерельефные мышцы и жировые складки", откровенный фотосет имеет шансы стать вопиюще антиэротическим.