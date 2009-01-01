Лидер Scooter покинул жюри талант-шоу из-за визита в Крым — посол Украины

Посол Украины в Германии Андрей Мельник утверждает, что это произошло после протеста украинских дипломатов.
Об этом пишет kp.ua.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник утверждает, что это произошло после протеста украинских дипломатов — в августе группа посетила Крым.
"Празднуем эстрадно-дипломатическую победу в ФРГ! После нашего протеста крымский вояжер вылетел из жюри", — написал посол Украины в своем Twitter.
Издание Kurier также сообщило об изменениях в составе жюри талант-шоу, однако, отметило, что в 15 сезоне, который стартует в 2018 году, будут сразу три нових тренера. Немецкий Focus, сообщая о новом жюри, о Крыме также не написал.
Ранее Андрей Мельник сообщал, что встречался с менеджером группы в Гамбурге, чтобы отговорить Scooter от выступления в Крыму.
Также посол отмечал, что поведением группы возмутилась немецкая пресса. Однако группа все-таки приехала в августе для концерта ZBfest в Балаклаве.
Лідер Scooter вилетів з журі телешоу після протесту України – посол https://t.co/eKSfrnkVNs pic.twitter.com/jTYTdgFNEZ— European Pravda (@EuropeanPravda) 12 октября 2017 г.
Напомним, прокуратура АР Крым начала расследование относительно группы Scooter.