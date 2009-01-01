Лидер Scooter покинул жюри талант-шоу из-за визита в Крым — посол Украины

Посол Украины в Германии Андрей Мельник утверждает, что это произошло после протеста украинских дипломатов.

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Лидер группы Scooter Эйч Пи Бакстер покинул состав жюри шоу "Германия ищет суперзвезду" (Deutschland sucht den Superstar).

Об этом пишет kp.ua.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник утверждает, что это произошло после протеста украинских дипломатов — в августе группа посетила Крым.

"Празднуем эстрадно-дипломатическую победу в ФРГ! После нашего протеста крымский вояжер вылетел из жюри", — написал посол Украины в своем Twitter.

Издание Kurier также сообщило об изменениях в составе жюри талант-шоу, однако, отметило, что в 15 сезоне, который стартует в 2018 году, будут сразу три нових тренера. Немецкий Focus, сообщая о новом жюри, о Крыме также не написал.

Ранее Андрей Мельник сообщал, что встречался с менеджером группы в Гамбурге, чтобы отговорить Scooter от выступления в Крыму.

Также посол отмечал, что поведением группы возмутилась немецкая пресса. Однако группа все-таки приехала в августе для концерта ZBfest в Балаклаве.

Лідер Scooter вилетів з журі телешоу після протесту України – посол https://t.co/eKSfrnkVNs pic.twitter.com/jTYTdgFNEZ — European Pravda (@EuropeanPravda) 12 октября 2017 г.

Напомним, прокуратура АР Крым начала расследование относительно группы Scooter.