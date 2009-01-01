Лидия Таран показала, как проводит время с дочкой во Франции

Вместо дорогих ресторанов ведущая с удовольствием готовила дома, в чем ей помогала Василина.

Лидия Таран с дочерью Viva.ua

Известная телеведущая Лидия Таран после насыщенных рабочих будней отправилась в отпуск во Францию.

Об этом пишет Viva.

Вместе с собой ведущая взяла дочку Василину.

Таран обожает Францию — свободно говорит по- французски, умеет готовить круассаны, мулы, пироги киш и блинчики крепы.

В этот раз Лида вместе с дочкой побывали в регионе Бретань на берегу океана. Там друзья Таран арендуют домик. Звезда за полгода приобрела билеты во Францию в целях экономии. А вместо дорогих ресторанов ведущая с удовольствием готовила дома, в чем ей помогала Василина.

"Бретань, думаю, будет для нас с дочерью семейной традицией. Там живут наши друзья, украино-французская семья, которые снимают домик на краю земли, в Финистерре. Так переводится название этого городка. И это действительно очень далеко от всех заезженных туристических маршрутов во Франции. На месте нас ждали друзья с детьми, собаками и планом развлечений на каждый день отпуска. Мы не сидели на месте", — рассказала Таран.

Также звезда поделилась, что на улице французы всегда со всеми здороваются, даже если вы не знакомы. Лида поделилась, что друзья знакомили ее с галантными кавалерами, но получилось ли что-то из этих знакомств, ведущая решила сохранить в тайне.

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