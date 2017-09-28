Лилия Литковская и Алан Бадоев произвели фурор на Парижской неделе моды

В основу подиумного шоу легло искусство прерафаэлитов и героиня нашумевшего сериала "Твин Пикс" Лора Палмер.

Лилия Литковская Instagram

28 сентября в рамках официальной программы Парижской недели моды на ряду со знаменитыми Домами Chanel, Louis Vuitton, Christian Dior впервые для международных баеров и прессы Лилия Литковская презентовала свою коллекцию.

Чтобы превратить обычное дефиле в поразительное шоу, на роль постановщика украинский дизайнер пригласила Алана Бадоева.

"Мы с Аланом знаем друг друга уже тысячу лет, — рассказывает Лиля. — Когда моя команда получила подтверждение из Парижа и решили делать шоу в рамках Paris Fashion Week, я сразу же подумала о нем — кто еще сможет поддержать со мной разговор об экзистенциональном? Мы сразу же затеяли некий перформанс – это подразумевало само настроение коллекции. Я знала, что мы придумаем что-то классное, но то, что получилось в итоге, то, что сделал Алан — от этого мурашки шли по коже. Честно говоря, без него, его огня в глазах, его веры и сумасшедшей задумки мы бы не справились. Первое, что я сделала после презентации — позвонила Алану и подняла за него бокал!" — отметила Литковская.

Стартовой точкой шоу стала инсталляция Алены Гаджиловой — художника постановщика всех клипов Алана Бадоева. Первое, что видел каждый входящий на презентацию гость — паталогоанатомический стол, на котором на протяжении четырех часов лежала обнаженная рыжеволосая модель в целлофановом коконе. Форменное безумие обретает смысл после знакомства с идеей коллекции, ставшей трибьютом Литковской творчеству кинорежиссера Дэвида Линча.

В основу подиумного шоу легло искусство прерафаэлитов и героиня нашумевшего сериала "Твин Пикс" Лора Палмер. На подиуме ожил вечный образ "Офелии", Дж. Э. Милле, велись рассказы о трансформации и перерождении.

Допис, поширений Alan Badoev (@alanbadoev) Вер 28, 2017 о 11:43 PDT

Важно отметить, что событие такого рода Алан Бадоев режиссировал впервые:"Очень рад, что был причастен к подобному действу. Очень горжусь этим событием. Это незабываемый опыт. Спасибо Лилии Литковской за приглашение и вдохновение!" — прокомментировал Бадоев на своей страничке в Instagram.

Напомним, назван самый богатый человек из мира моды.