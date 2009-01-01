Лилия Подкопаева отгуляла день рождения в компании звездных друзей, опубликованы фото

15 августа спортсменке исполнилось 39 лет.

Олимпийская чемпионкашумно отпраздновала день рождения.

Об этом пишет JetSetter.

15 августа спортсменке исполнилось 39 лет.

По случаю именин Подкопаева пригласила самых близких друзей и родственников в Центральный парк Конча-Заспы.

Поздравить именинницу пришли Мария Ефросинина с мужем, Наталья Юсупова, молодой отец Николай Тищенко, Эль Кравчук, Ирина Билык. К слову, певица поразила присутствующих своим эффектным образом цыганки.

Сама же виновница торжества принимала поздравления от гостей в ярко-коралловом сарафане на бретельках.

Напомним, Камалия поздравила мужа с днем рождения в бассейне.