Лилия Подкопаева впервые показала любимого мужчину, и объявила, что выходит замуж

Спортсменка готовится к свадьбе.

Спортсменка готовится к свадьбе instagram.com/liliyapodkopaeva_official

Олимпийская чемпионкавыходит замуж, ее избранником стал американский бизнесмен родом из Украины Игорь Дубинский, который 25 лет назад переехал в Атланту.

Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью журналу Viva!, которое вышло в апрельском номере. А на своей странице в Instagram издание опубликовало снимок счастливой гимнастки и ее будущего супруга.

Дубинский рассказал, как сделал своей любимой предложение руки и сердца.

"Было сделано классическое предложение с кольцом, на которое был получен положительный ответ. В дальнейшем у нас все запланировано, но мы не хотим пока все рассказывать", – рассказал Игорь Дубинский.

избранником стал американский бизнесмен родом из Украины Игорь Дубинский instagram.com/liliyapodkopaeva_official

Для издания также сняли видеобэкстейдж со съемки фотосессии Лилии и ее будущего супруга.

Напомним, Лилия была замужем за Тимофеем Нагорным, с которым развелась в 2009 году. Сейчас гимнастка воспитывает двоих детей: приемного 12-летнего сына Вадима и 11-летнюю дочку Каролину. Живет спортсменка с детьми в США.

Ранее Ани Лорак показала фото со своей любимой подругой Лилией Подкопаевой.