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Лилия Подкопаева восхитила поклонников фигурой в купальнике

Сегодня, 02:48

Спортсменка не спеша готовится к свадьбе, нежась на пляже Флориды.

Лилия Подкопаева
Спортсменка поделилась фото с пляжа Фото: podkopayeva.com
Олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, которая впервые показала любимого мужчину, и объявила, что выходит замуж, поделилась редким фото в купальнике.

На своей странице в Instagram спортсменка показала свою фигуру на пляже Санта-Роза во Флориде, США. Она одета в купальник, который подчеркивал ее формы, и шляпу.

"Зависла с самого утра", - лаконично подписала снимок Подкопаева.

Поклонники отметили, что 39-летняя спортсменка не утратила форму, и выглядит шикарно.

"Ммм, шикарна как всегда, так держать", "Красотка!", "Потрясающая", - расхваливали подписчики.

Лилия Подкопаева
Подкопаева похвасталась стройной фигрой instagram.com/liliyapodkopaeva_official

Ранее Лилия Подкопаева снялась в фотосессии с женихом, и рассказала историю их отношений.

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Теги:  
Лилия Подкопаева, фото, купальник
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