Лилия Подкопаева восхитила поклонников фигурой в купальнике

Спортсменка не спеша готовится к свадьбе, нежась на пляже Флориды.
На своей странице в Instagram спортсменка показала свою фигуру на пляже Санта-Роза во Флориде, США. Она одета в купальник, который подчеркивал ее формы, и шляпу.
"Зависла с самого утра", - лаконично подписала снимок Подкопаева.
Поклонники отметили, что 39-летняя спортсменка не утратила форму, и выглядит шикарно.
"Ммм, шикарна как всегда, так держать", "Красотка!", "Потрясающая", - расхваливали подписчики.
Ранее Лилия Подкопаева снялась в фотосессии с женихом, и рассказала историю их отношений.
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