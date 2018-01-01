Лилия Подкопаева восхитила поклонников фигурой в купальнике

Спортсменка не спеша готовится к свадьбе, нежась на пляже Флориды.

Спортсменка поделилась фото с пляжа Фото: podkopayeva.com

Олимпийская чемпионка, которая впервые показала любимого мужчину, и объявила, что выходит замуж , поделилась редким фото в купальнике.

На своей странице в Instagram спортсменка показала свою фигуру на пляже Санта-Роза во Флориде, США. Она одета в купальник, который подчеркивал ее формы, и шляпу.

"Зависла с самого утра", - лаконично подписала снимок Подкопаева.

Поклонники отметили, что 39-летняя спортсменка не утратила форму, и выглядит шикарно.

"Ммм, шикарна как всегда, так держать", "Красотка!", "Потрясающая", - расхваливали подписчики.

Подкопаева похвасталась стройной фигрой instagram.com/liliyapodkopaeva_official

Ранее Лилия Подкопаева снялась в фотосессии с женихом, и рассказала историю их отношений.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram