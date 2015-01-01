Lilu показала свое тело после похудения

В ходе марафона появилась идея о создании идеальной одежды для занятий спортом.

Телеведущая Лилу Пресс-служба

В Интернете в предновогоднее время часто мы видим статьи: "Как похудеть к Новому году" — этой заинтересованностью и руководствовалась певица Lilu, которая предложила своим звездным коллегам принять участие в марафоне "Красивое тело за 31 день".

В проекте Lilu принимали участие такие известные личности: Анастасия Иванова, Светлана Вольнова, Наталка Карпа, Девушка Блонда, Инна Силантьева, Габриэлла Массанга, Ева Бажен, Ирина Мерлени. Кроме публичных персон к марафону присоединились и поклонницы Lilu, которые просили действенные советы в борьбе с лишними килограммами. Вместе с организатором акции — Lilu — все эти женщины на протяжении месяца пытались безболезненно, но эффективно заниматься спортом с целью привести свой организм в порядок к Новому году.

Помимо основной цели проекта — похудеть, в ходе марафона появилась идея о создании идеальной одежды для занятий спортом.

За последнее время, а особенно во время акции "Красивое тело за 31 день", певица и телеведущая Lilu провела в зале немало времени. За этот период она осознала, что важной составляющей правильных и эффективных тренировок является одежда. Именно это и подтолкнуло ее к созданию уникального комбинезона для занятий в спортзале.

"Я люблю сочные оттенки в спортивной одежде, поэтому такой яркий комбинезон я разрабатывала как для себя. Сочный бирюзовый цвет — тонизирует и помогает собраться с силами во время тренировки, — говорит Lilu, которая за период акции получила не только красивое тело, но и вдохновилась на создание новой одежды. — А также мне удалось сбросить три килограмма и придать своему лицу свежесть, бодрость и приучить свой организм к маленьким порциям".

По словам артистки, все ткани на комбинезоны производства Австрии. На данный момент вышла только одна модель, но Lilu ограничиваться не собирается и в скором времени выпустит дополнительные модели комбинезонов, а главными акцентами ее новой одежды будут лаконичность, строгость и красота линий тела.

Действительно, не всегда можно найти в магазинах одежду, которая будет идеально подчеркивать достоинства тела. Поэтому для тех, кто только на пути к стройному телу, есть и индивидуальный пошив.

Напомним, Гайтана согласилась на откровенную беседу с певицей Lilu.