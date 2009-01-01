Линдси Лохан приняла ислам и изучает коран

От Лохан в Instagram не осталось ничего кроме фото профиля.

Линдси Лохан Instagram

Скитания Линдси Лохан от парня к парню, из страны в страну, из актрисы в певицу и телеведущую привели к принятию новой веры.

Об этом пишет jetsetter.ua.

От Лохан в Instagram не осталось ничего кроме фото профиля, слов "Алейкум салам" и пяти с половиной миллионов ошарашенных подписчиков.

"Я так рада, что Линдси нашла себя в исламе. Да ведет и благословит ее Аллах", — посыпались комментарии в Twitter.

"Мой очень близкий друг, который мне помог в Лондоне саудовец. Именно он подарил мне Каран, — объяснила фото, сделанные папарацци на улицах Нью-Йорка в 2015 году Лохан, где в руках актрисы журналисты увидели священную книгу мусульман. — Я читаю ее и она открыла мне глаза на многое. Я нашла смысл всему происходящему".

Еще в 2014 году, после очередного выхода из реабилитационного центра, в своем известном интервью Опре Уинфри Линдси призналась, что пытается найти ответы в духовном мире: "Я очень духовный человек. Будь то молитва или медитация — в них я осознаю и чувствую ту силу, которая окружает меня и которая намного сильнее всех нас".

Напомним, Джанет Джексон после рождения сына приняла ислам.