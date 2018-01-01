"Лишь дегенераты не видят изменений". Козловский обратился к бывшей в стихах: фото

Исполнитель решил оригинальным способом сказать девушке, что забывает ее.
"Ты пишешь мне: "Скучаю", я в этом сомневаюсь.
Не злюсь и не страдаю, а просто закрываюсь.
Ловлю себя на мысли, как все закономерно.
Всегда уходит быстро, все то, что чрезмерно.
Есть новые этапы в любых из отношений,
И лишь дегенераты не видят изменений.
Играться в расставания или копить обиды,
Какие-то сценарии изображать для вида.
Так глупо и бессмысленно, я в это не играю,
Но с болью вижу истину и просто отвыкаю", - написал исполнитель в Instagram.
Козловский добавил, что они с экс-невестой отпустили другу друга "на все четыре стороны", поскольку все и началось с клипа "Отпускаю на".
Однако бывшая любовь певцу все же не дает покоя, поскольку свой спич он завершил хештегом "любовь мой грех".
Напомним, Виталий Козловский заявил, что его поездка на 9 Мая в Россию была обусловлена не высоким гонораром за концерт, а чувством долга перед предками, которые прошли Вторую мировую войну. Однако сейчас исполнитель сожалеет о содеянном.
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