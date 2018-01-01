Лобода беременна от солиста группы Rammstein – СМИ

По информации инсайдера, рожать певица намерена в Лос-Анджелесе.

Летом Лобода была замечена с Линдеманном на фестивале в Баку Фото:Telegram-канал SUPER

Украинская певица Светлана Лобода находится на седьмом месяце беременности.

Отцом ребенка является солист культовой группы Rammstein Тилль Линдеманн. Об этом сообщает Telegram-канал SUPER.

О романе Лободы и лидера легендарного немецкого коллектива СМИ сообщали летом минувшего года. Нежные отношения пары были заметны во время музыкального фестиваля "Жара" в Баку. Впоследствии музыканты встречались тайно.

По данным источника, рожать певица планирует в Лос-Анджелесе. Официально Лобода и Линдеманн в браке не состоят.

Фото:Telegram-канал SUPER

Украинская исполнительница отношения с 57-летним немецким музыкантом отрицает. У Линдеманна есть две взрослые дочери от предыдущих браков. С последней своей пассией, актрисой Софией Тамаллой, солист Rammstein разорвал отношения три года назад.

Напомним, у 35-летней Лободы уже есть шестилетняя дочь Ева от танцора и хореографа Андрея Царя, с которым артистка рассталась в 2014-м году.

Как ранее сообщалось, о беременности поклонники певицы даже не догадывались. На одной из последних фотографий в соцсети Лобода продемонстрировала снимок на сцене, который вызвал восторг подписчиков от ее красивых длинных ног.